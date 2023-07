У Байдена подтвердили: американцы вели тайные переговоры с Лавровым

В интервью телеканалу CBS это сказал представитель Совета по национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби. «Но я хотел бы подчеркнуть, что мы не побуждали к этим переговорам, не инициировали их, и мы не поддерживали их каким-либо активным образом», — добавил Кирби.

Пресс-служба Госдепартамента на запрос Reuters ответила то же самое: «Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии».

И Кирби, и пресс-служба Госдепартамента напомнили о провозглашенном президентом Джо Байденом принципе: никаких переговоров об Украине без участия Украины — nothing about Ukraine without Ukraine. Пресс-служба Госдепа добавила, что США продолжат помогать Украине оружием, чтобы на будущих мирных переговорах с Россией она смогла выступать с позиции силы.

Отметим, что в четверг, 6 июля, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила ТАСС, что информация о том, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине, является «фейком». «Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ», - сказала она.