Уже десять погибших из-за удара России по Львову

Число погибших во Львове в результате российского ракетного удара прошлой ночью выросло до десяти человек.

«Только что нашли десятое тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники высвобождают тело из-под завалов. На этом поисково-спасательная операция будет завершена», — написал мэр Львова Андрей Садовый.

В результате удара крылатыми ракетами по Львову в ночь на четверг были, в частности, полностью разрушены два верхних этажа трех подъездов многоквартирного жилого дома. По последним данным, были ранены 42 человека, среди них трое детей. Повреждения получили жилой многоквартирный дом, школа и офисный комплекс. Спасательно-поисковые работы продолжаются.