Советник Байдена встретился с главой Совбеза Армении

В Белом доме состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию и вызовы региональной и внерегиональной безопасности. Григорян представил Салливану «подходы армянской стороны по ряду важных направлений».

Также сообщается, что накануне Григорян провел встречу с экспертами, бывшими дипломатами и представителями других «мозговых центров» США, в ходе которой были обсуждены проблемы безопасности на Южном Кавказе.