Карабахские сепаратисты отвергают США в пользу России

Накануне главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян созвал совещание, на котором заявил, что они «готовы к диалогу» с Баку, но при одном условии. Информацию об этом распространила газета «Грапарак».

Согласно сообщению, условие это – «Россия должна стать посредником».

Издание отмечает, что посредничество США отвергается, так как Вашингтон подталкивает «карабахских армян к интеграции с Азербайджаном, а с русскими есть шанс этого избежать».

Сепаратисты надеются, что «переговоры с Баку будут вестись при посредничестве Российской Федерации».