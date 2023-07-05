На фронтах Украины горячо

Согласно сводке, на этих двух направлениях наблюдается устойчивая тенденция к продвижению вперед. Аналитики отмечают, что ВСУ продвигаются к юго-западу от Бахмута. В четверг появились кадры, на которых российская артиллерия наносит удар по украинской боевой машине пехоты на западной окраине Клещеевки (примерно в 5 км к юго-западу от Бахмута), что указывает на то, что силы ВСУ достигли успехов в этом районе.

ВСУ развивают успех на Бахмутском направлении и продвигаются на Запорожье, говорится в последней сводке американского Института изучения войны (ISW).

Один из российских «военкоров» сообщил, что ВСУ взяли под контроль несколько лесных массивов к западу от Клещеевки и усиливают давление на позиции войск РФ к юго-западу от Бахмута. Тем временем российские блогеры распространили кадры, на которых несколько российских солдат утверждают, что контролируют поселок, а на окраинах продолжаются ожесточенные бои.

При этом Генштаб ВСУ заявляет, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции к югу и к северу от Бахмута и заняли новые позиции. Представитель восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские воины сохраняют инициативу вокруг Бахмута и оттесняют россиян на северном и южном флангах.

Аналитики института отмечают, что вчера украинские войска вели контрнаступательные действия вдоль административной границы Запорожской области и закрепили контроль над своими новыми позициями. Кроме того, ВСУ продолжили контрнаступательные действия в западной части Запорожской области, в частности на Мелитопольском направлении.

В Генштабе Украины также заявили, что украинские военные имеют частичные успехи в районе Клещеевки Бахмутского района. Тем временем россияне пытаются вытеснить украинцев с занимаемых позиций в Луганской области.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, «силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника». При этом россияне оказывают сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск. Они также активно используют резервы.