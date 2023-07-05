Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:30

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в пятницу, 7 июля, приедет в Стамбул на встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на фоне угроз России не продлить «зерновую сделку». По всей видимости, Реджепу Эрдогану откровенно надоели капризы Москвы в отношении соглашения об экспорте украинского зерна, более известного как «зерновая сделка», она же «Черноморская инициатива», заключенная летом прошлого года. Через десять дней, 17 июля, наступает очередной срок ее продления, и Владимир Путин вновь угрожает, что продлять ее не будет.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», — говорил он во время встречи с «военкорами» в середине июня. В который уже, повторюсь, раз. И причина этих капризов: «будем – не будем», «выйдем – не выйдем», кроется только в одном – в весьма вольной трактовке российской стороной документа, представляющего собой один листок формата А4, на котором уместились все 8 пунктов этой сделки. Без всяких дополнений и приложений. Меморандум же с российскими «хотелками» оформлен в виде меморандума между Москвой и ООН, но не подписан ни турецкой, ни украинской стороной. Однако Кремль настаивает, что именно меморандум должен стать основным, что с юридической точки зрения ничтожно. И вызывает вопрос: а зачем тогда российской стороне было подписывать основной документ и потом его исполнять? Опять «провели за нос»? Или в момент подписания «гиганты кремлевской дипломатии» вновь понадеялись на всемогущий «авось»? Дескать, сначала подпишем, а потом оно само как-нибудь урегулируется?

Но ведь, по сути, «зерновая сделка» — это оферта, в которую Москва вошла на согласии с упомянутыми восемью пунктами. А потому со своими капризами выглядит сейчас как пассажир метро, который купил билет, а в вагоне внезапно начал требовать кожаный диван, длинноногих стюардесс и передвижной бар. Но стоимость билета эти опции не предусматривает, а потому, если не нравится – выходи, ступай пешком, а не требуй дополнительных, не предусмотренных соглашением бонусов для себя в виде отмены ряда санкционных ограничений. Постоянные капризы Москвы могут вывести из себя любого партнера, каким бы долготерпением он ни обладал. Уговаривать Москву Анкара устала. Донести до нее разумные аргументы уже и не представляет себе как. Тем более, что, как сообщают информированные источники, по факту зерновая сделка уже практически прекратила свое существование, черноморские порты Украины почти опустели. И тогда турецкая сторона решила «зайти с козырей». На фоне заявлений Кремля о выходе из зерновой сделки появилась информация о поставках Украине турецкой артиллерии, а точнее, самоходных артиллерийских установок (САУ) T-155 Firtina - глубокой модификации корейской гаубицы K9 Thunder.