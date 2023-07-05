Концерты Лепса отменяют в странах СНГ

Концерт российского певца Григория Лепса, который был запланирован в Ташкенте на 23 октября, отменен. Как сообщает Минкультуры Узбекистана в телеграм-канале, мероприятие не состоится «по техническим причинам».

«На 23 октября этого года во Дворце Дружбы народов была запланирована концертная программа российского певца Григория Лепса. По техническим причинам концертная программа была перенесена», — сказано в сообщении.

Гостям, планировавшим посетить концерт, обещают возврат денег за билеты.

19 июня аналогичная ситуация произошла в Казахстане. Концерт Лепса должен был пройти на базе комплекса 8 июля. Местные издания писали, что некоторые активисты требуют отмены концерта исполнителя из-за его поддержки вторжения РФ в Украину.

Накануне также стало известно, что концерт Лепса в Кыргызстане, который должен был пройти 2 августа, отменен. Как пишет портал 24.kg, артиста пригласили в частном порядке, но активисты обратились к организаторам с просьбой отменить выступление. В частности, политолог Алмаз Таджыбай заявил, что если власти страны придерживаются нейтралитета в отношении войны в Украине, то Лепс не должен зарабатывать в Кыргызстане деньги, которые потом пойдут на «награждение» за участие в боевых действиях.