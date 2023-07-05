В России начали вербовать в армию женщин

Министерство обороны РФ запустило рекрутинговую кампанию по набору женщин в армию на контрактную службу, пишут российские СМИ.

Согласно сообщению, подобные призывы о наборе женщин в армию появились в омских Telegram-каналах. В рекламе от Минобороны РФ говорится о наборе гражданок, работающих врачами, фельдшерами, медсестрами и поварами, которым предлагают «встать с мужчинами в одном строю».

В одном из военкоматов Омска рассказали, что речь идет о наборе женщин до 50 лет, которые могут заключить контракты минимум на 1 год. Кроме того, медсестрам и поварам необязательно иметь образование по специальности, говорится в публикации.

Хотя в военкомате не уточнили, куда именно отправят женщин, но отметили, что они отправятся на службу в регионы РФ.