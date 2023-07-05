По словам журналистов издания, особенно большой проблемой для украинцев является превосходство русских в воздухе, поскольку солдатам вблизи фронта часто не хватает средств ПВО. Усложняет задачу и массовое производство российских беспилотников.

Из-за БПЛА русские лучше видят передвижение войск ВСУ днем и, по словам военных, сразу открывают огонь. Потому украинским бойцам необходимы в большом количестве средства ночного видения, чтобы двигаться ночью, а также бронетехника.

Украине большой ценой дается продвижение ВСУ по заминированным россиянами полям. Многие военные потеряли конечности. Как сказано в статье, и на юге, и на востоке «оборона россиян сильна», что вызывает высокие потери. «Любой, кто посещает украинские больницы в эти дни, может увидеть цену, которую платят солдаты: бесчисленное количество бойцов потеряли руки, ноги и ступни. Источники в НАТО говорят, что с начала войны их было несколько десятков тысяч», - пишут авторы материала.

Украинская военнослужащая Маргарита считает, что «ситуация очень тяжелая» и быстрое освобождение территорий «невозможно». «Ситуация всегда была сложной, а сейчас еще сложнее! За каждым сантиметром освобожденной территории стоят жизни многих бойцов. Есть жертвы, тяжелые бои. Российская армия не деградирует и не воюет примитивно, некоторые части очень эффективно воюют и совершенствуются, используют дроны. Сама их армия кажется слабой, но они совершенствуются и стараются идти в ногу с технологиями», - отметила Маргарита.