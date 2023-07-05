Саммит близок, а в НАТО не решили, что предложить Украине

Киев требует заявления о приеме Украины в альянс. По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, саммит должен закончиться тем, что Владимир Зеленский и генсек альянса Йенс Столтенберг «станут рядом» и скажут: «Сегодня мы достигли исторического решения. Сегодня мы пригласили Украину в НАТО».

Союзники по НАТО еще не пришли к согласию, что именно предложить Украине на саммите, который стартует уже во вторник, 11 июля. Об этом пишет The Washington Post.

Но официальные лица США и НАТО пока рассматривают не вступление, а двусторонние или многосторонние «пакты о взаимной обороне» или «меморандумы о безопасности с Украиной». Это позиция прежде всего американцев. «Администрация Байдена пытается сместить дискуссию в сторону долгосрочных пактов о безопасности как альтернативы ускоренному членству в НАТО», - говорится в статье.

При этом Соединенные Штаты также предварительно поддержали план, позволяющий Украине обойти План действий по членству, «но фактически не устанавливая временных рамок». То есть без сроков вступления.

«Однако неясно, смогут ли такие соглашения помочь Украине в настоящее время. Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат воевать в Украину. И Соединенные Штаты неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия», - говорится в материале.