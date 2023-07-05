Двум гражданам Армении - военнослужащим Арутюну Овагимяну и Карену Казаряну, обвиняемым в нарушении государственной границы Азербайджана и совершении тяжких преступлений, зачитан приговор.

Судебное заседание проходило в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова. Согласно решению суда, Овагимян и Казарян приговорены к 11 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Накануне прокурор требовал для обвиняемых 12 лет.