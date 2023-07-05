Tabaterra и JTI договорились о производстве глобальных брендов сигарет для экспорта в Грузию
Лидер табачного рынка Азербайджана Japan Tobacco International (JTI) и крупнейший производитель сигарет в стране ЗАО Tabaterra договорились о начале производства глобальных брендов сигарет JTI на фабрике Tabaterra для экспорта в Грузию.
Продаваемые в Грузии всемирно известные бренды JTI, такие как Sobranie, Winston и Camel, теперь будут производиться на фабрике Tabaterra. Стратегическое партнерство обеспечит гибкость и высокую скорость поставок продукции для потребителей в Грузии и дополнительные поступления в бюджет Азербайджана.
«Мы рады сотрудничеству с JTI по производству и экспорту их глобальных брендов на грузинский рынок. Это сотрудничество показывает приверженность Tabaterra к производству продукции исключительного качества и нашу способность соответствовать международным стандартам. Данный факт еще более укрепляет нашу позицию в качестве ведущего международного игрока и расширяет наши возможности по экспорту. Упомянутое соглашение внесет значительный вклад в экономику Азербайджана, а также в местное производство в нашей стране. Таким образом, это соглашение обеспечит Азербайджан валютным потоком в размере около 13 миллионов долларов США ежегодно», - сказал Эльман Джаваншир, директор ЗАО Tabaterra.
«Экспортное соглашение с Tabaterra является важной вехой для JTI в плане расширения нашего присутствия на грузинском рынке. Опираясь на опыт и производственные возможности нашего партнера, мы обеспечим высокую скорость поставок наших брендов, таких как Sobranie, Winston и Camel, грузинским потребителям. Мы рады возможностям, которые принесет это партнерство бизнесу, а также местной экономике в Азербайджане, обеспечивая планируемый годовой приток иностранной валюты и значительный объем экспорта», - говорит в свою очередь Сергей Букса, генеральный директор кластера JTI по Беларуси и Кавказу.
Tabaterra, обеспечивая высочайшее качество продукции и строгое соответствие стандартам JTI, постоянно занимает лидирующие позиции среди международных фабрик, работающих по договорам и лицензиям компании. Это достижение подчеркивает неизменное стремление Tabaterra к высокому качеству продукции.
О компании
ЗАО Tabaterra создано как резидент Sumgait Chemical Industrial Park 17 ноября 2017 года, производит не только собственную продукцию, но также выпускает различные международные табачные изделия по лицензии таких компаний, как Japan Tobacco International, British American Tobacco и Imperial Tobacco Group.
JTI - это международная табачная и вейпинговая компания, работающая в более чем 130 странах. Компания сосредоточена на разработке, производстве и маркетинге широкого спектра табачной продукции. Головной офис компании расположен в Женеве (Швейцария). JTI владеет знаменитыми брендами, такими как Sobranie, Winston, Camel, LD, Logic и Ploom.