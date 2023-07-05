Чехия передаст Украине вертолеты и боеприпасы

Власти Чехии решили передать Украине партию ударных вертолетов и боеприпасов большого калибра. Об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге в пятницу.

"Сегодня я подтвердил господину президенту, что Чехия дарит Украине ударные вертолеты в ближайшие месяцы и еще 100 тысяч штук крупнокалиберных снарядов", – сказал премьер.

Также Фиала пообещал, что его страна поможет Украине в освоении истребителей F-16 и предоставит симулятор подготовки пилотов.