По приказу Кремля взорвали мост Леонида Брежнева горячая тема
По итогам первого полугодия 2023 года «Газпром» прокачал в европейские страны лишь 12,1 млрд кубометров газа. По сравнению с прошлогодними объемами, минимальными с последних лет СССР, объемы поставок на некогда крупнейший рынок «Газпрома» рухнули еще почти втрое.
В 1970 канцлер ФРГ Вилли Брандт и Леонид Брежнев подписали легендарный договор «газ-трубы», согласно которому Германия начала поставлять Советскому Союзу трубы большого диаметра, а Ruhrgas – закупать советский газ. В 13 часов 15 минут 1 октября 1973 года газ из СССР впервые пошел в Европу.
Так заработал «мост Брежнева», без малого пятьдесят лет бывший путем, по которому Европа покупала советские/российские энергоносители, постепенно впадая от них в зависимость, но щедро оплачивая этот процесс валютными наполнениями российского бюджета.
Что интересно, американцы всегда отговаривали Европу от использования «Брежневского моста». В 1980 году госсекретарь США Шульц прилетал в Бонн, где утверждал, что в случае военных действий русские смогут заправлять свои танки прямо из газопроводов и по своим трубам, что облегчит им захват Европы.
Советский Союз прекратил свое существование, русские танки ушли, но трубы остались, сохранив за собой статус грозного инструмента влияния Москвы, поскольку российский Газпром раздвигал горизонты своих интересов в Европе все дальше и дальше. Но чем шире становились его горизонты, тем сильнее становилась его политизация, тем все чаще он совершал бессмысленные и непрофильные покупки. И тем выше становился контроль за ним со стороны ближайшего окружения Владимира Путина. Топ-менеджеры Газпрома делали все, чтобы первое лицо России было довольно, и стремились выполнять любые его пожелания, даже если они шли во вред экономике «брежневского моста».
Уровень «путинизации» Газпрома во всех сферах его деятельности зашкаливал. Чтобы просто обозначить, до каких форм это доходило, небольшой пример - запуск Северо-Западной ТЭЦ, построенной ударными темпами, чтобы восполнить дефицит электроэнергии в Петербурге.
Запускать ее должен был лично российский президент. Он должен был торжественно включить главный рубильник, на приборах пульта управления должны были торжественно дернуться стрелки, станция должна была торжественно заработать. Но строители боялись, что новая и не опробованная еще толком автоматика, обеспечивающая на станции безопасность, может неожиданно сработать и отключить станцию через мгновение после того, как торжественно будет включен главный рубильник.
Поэтому станцию на всякий случай… от рубильника отсоединили. Присоединили к нему только приборы на пульте управления. В ответ на торжественное включение стрелки приборов торжественно дернулись, и президент уехал. А станция заработала только месяца через два.
Но теперь все это, и великое, и мелкое – теперь в прошлом. Своим вторжением в Украину Владимир Путин взорвал «Брежневский мост». Российские поставки на некогда крупнейший рынок в Европе рухнули так, что никогда больше не поднимутся. Что, соответственно, означает и катастрофическую дыру в российском бюджете.
Все. Хотя бы потому, что «изнеженные», как принято считать в России, «европейцы» нашли в себе волю заявить: «Никакого больше энергетического шантажа со стороны Кремля мы не потерпим». После чего в короткие сроки сумели выстроить поставки энергоносителей в обход сиротливо смотрящихся руин «Брежневского моста».
Кремль еще грозно топорщил усы Пескова, говорил о «развороте на Восток», о том, что «плевать им на Европу», у нас Китай все объемы высвободившегося газа купит. Но здесь повторилась история с запуском Северо-Западной ТЭЦ. Стрелки дернулись, а ничего не заработало. И от заклинаний Z-пропагандистов газопровод «Сила Сибири-2» китайской стороной даже в повестку дня для переговоров с Москвой так включен и не был, сколько Кремль Пекин не уламывал.
Был «мост Брежнева» - остались «руины Путина», как итог политических шагов «великого геополитика». Что тоже символ.
Меня часто спрашивают: «Вот, дескать, ты описываешь, как положение России становится все хуже и хуже, но ведь на бытовом уровне-то этого не видно. И товары в магазинах есть, и цены вовсе не запредельные. Так чего же паниковать? Все образуется». Вот это вряд ли. Относительное благополучие, на котором балансирует сейчас эта страна – дело временное. В силу своих размеров и социально-политического устройства в России крайне высока степень инертности. То есть негативные последствия что от потери газового рынка, что от западных санкций не проявляются сразу и вдруг.
Но они накапливаются. Там побежало, там потекло, там тревожный звоночек прозвенел. На бытовом уровне это пока не слишком заметно. И до середины следующего года заметно будет вряд ли. А вот когда все это накопится в критическую массу – тогда и прорвет. И времена «Брежневского моста» будут считаться золотым веком, а наша молодежь будет недоумевать: и кому, а главное, ради чего понадобилось его взрывать…