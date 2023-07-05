Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:57

По итогам первого полугодия 2023 года «Газпром» прокачал в европейские страны лишь 12,1 млрд кубометров газа. По сравнению с прошлогодними объемами, минимальными с последних лет СССР, объемы поставок на некогда крупнейший рынок «Газпрома» рухнули еще почти втрое. В 1970 канцлер ФРГ Вилли Брандт и Леонид Брежнев подписали легендарный договор «газ-трубы», согласно которому Германия начала поставлять Советскому Союзу трубы большого диаметра, а Ruhrgas – закупать советский газ. В 13 часов 15 минут 1 октября 1973 года газ из СССР впервые пошел в Европу. Так заработал «мост Брежнева», без малого пятьдесят лет бывший путем, по которому Европа покупала советские/российские энергоносители, постепенно впадая от них в зависимость, но щедро оплачивая этот процесс валютными наполнениями российского бюджета.

Что интересно, американцы всегда отговаривали Европу от использования «Брежневского моста». В 1980 году госсекретарь США Шульц прилетал в Бонн, где утверждал, что в случае военных действий русские смогут заправлять свои танки прямо из газопроводов и по своим трубам, что облегчит им захват Европы. Советский Союз прекратил свое существование, русские танки ушли, но трубы остались, сохранив за собой статус грозного инструмента влияния Москвы, поскольку российский Газпром раздвигал горизонты своих интересов в Европе все дальше и дальше. Но чем шире становились его горизонты, тем сильнее становилась его политизация, тем все чаще он совершал бессмысленные и непрофильные покупки. И тем выше становился контроль за ним со стороны ближайшего окружения Владимира Путина. Топ-менеджеры Газпрома делали все, чтобы первое лицо России было довольно, и стремились выполнять любые его пожелания, даже если они шли во вред экономике «брежневского моста». Уровень «путинизации» Газпрома во всех сферах его деятельности зашкаливал. Чтобы просто обозначить, до каких форм это доходило, небольшой пример - запуск Северо-Западной ТЭЦ, построенной ударными темпами, чтобы восполнить дефицит электроэнергии в Петербурге.

Запускать ее должен был лично российский президент. Он должен был торжественно включить главный рубильник, на приборах пульта управления должны были торжественно дернуться стрелки, станция должна была торжественно заработать. Но строители боялись, что новая и не опробованная еще толком автоматика, обеспечивающая на станции безопасность, может неожиданно сработать и отключить станцию через мгновение после того, как торжественно будет включен главный рубильник. Поэтому станцию на всякий случай… от рубильника отсоединили. Присоединили к нему только приборы на пульте управления. В ответ на торжественное включение стрелки приборов торжественно дернулись, и президент уехал. А станция заработала только месяца через два. Но теперь все это, и великое, и мелкое – теперь в прошлом. Своим вторжением в Украину Владимир Путин взорвал «Брежневский мост». Российские поставки на некогда крупнейший рынок в Европе рухнули так, что никогда больше не поднимутся. Что, соответственно, означает и катастрофическую дыру в российском бюджете. Все. Хотя бы потому, что «изнеженные», как принято считать в России, «европейцы» нашли в себе волю заявить: «Никакого больше энергетического шантажа со стороны Кремля мы не потерпим». После чего в короткие сроки сумели выстроить поставки энергоносителей в обход сиротливо смотрящихся руин «Брежневского моста».