Для Рашада Даглы запросили 11 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по делу Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает haqqin.az, на процессе выступил гособвинитель Орхан Самедов, который потребовал для Даглы 11 лет лишения свободы.

Отметим, что Рашад Даглы обвиняется в убийстве Искендера Мехтиева (1979 г.р.). Убийство было совершено 9 ноября в поселке Локбатан. В отношении Р.Даглы возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.