Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью - 20-25°, днем - 33-38° тепла. Атмосферное давление понизится с 756 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 35-45%.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако днем в некоторых горных районах может выпасть небольшой кратковременный дождь.

Ночью и утром в некоторых районах туман. Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью - 20-25°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 11-16°, днем - 20-25° тепла.