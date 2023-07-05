Взрыв на крупном заводе в России. Шесть погибших

На заводе «Промсинтез» в Самарской области РФ произошел взрыв, в результате которого шесть человек погибли, еще двое пострадали, сообщили российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

«Взрыв произошел в производственном цехе. Его причиной стал демонтаж оборудования во время ремонта», - уточнили в экстренных службах.

По данным Baza, на заводе взорвалась труба, по которой подавался азот. Завод находится в городе Чапаевск Самарской области.

«Промсинтез» производит промышленные взрывчатые вещества, которые применяются в горнодобывающей отрасли при разведке запасов нефти и газа, добыче полезных ископаемых.