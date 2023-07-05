Россия концентрирует силы в Азовско-Черноморском регионе, и 1 июля 2023 года в оккупированном Мариуполе открылась военно-морская база, которая будет подчиняться командованию Черноморского флота. Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании.

Согласно сводке, в регионе будут сконцентрированы восемь военных кораблей, включая три современных многоцелевых малых ракетно-артиллерийских корабля серии «Каракут», предназначенных для запуска ракет «Калибр».

Контроль над Азовским морем имеет огромное значение для России, так как оно обеспечивает выход к международным морским путям. А в контексте войны это также запасной путь к южным регионам Украины на случай, если наземные маршруты по какой-то причине станут недоступны, отмечается в сводке.

Азовская морская база, скорее всего, будет в основном использоваться для решения логистических задач и проведения контропераций местного значения. Таким образом, Черноморский флот России сможет полностью сосредоточиться на дальних ударных операциях и продолжит давление на международных границах своей акватории.