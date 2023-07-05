Премьер Чехии: Война должна закончиться изгнанием российской армии

Война должна закончиться независимостью и территориальной целостностью Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.

"Никто не знает, когда закончится эта война, но для меня ясно то, что война должна закончиться гарантией на независимость и территориальную целостность Украины и изгнанием российского агрессора с территории Украины", - заявил Фиала, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕС и отдельных государств. «Будущее Украины - в ЕС и НАТО", - сказал Фиала.

"Близкая дружба наших стран и поддержка, оказываемая Украине, является приоритетом во внешней политике для меня и моего правительства", - сказал глава чешского правительства.