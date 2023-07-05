Российский олигарх предрек скорый «час расплаты» США

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три - три с половиной», — написал Дерипаска в Telegram-канале, комментируя статью The Financial Times о ситуации на американском рынке акций.

В частности, в статье FT говорится о массовом оттоке инвесторов из американских акций на фоне роста доходности облигаций из-за данных о рекордной занятости в США. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до самого высокого с 2007 года уровня, превысив 5%. Доходность десятилетних облигаций выросла до самого высокого уровня с марта, поднявшись выше отметки 4%, пишет «Коммерсант».

Доходность казначейских облигаций начала расти на фоне опасений новых повышений ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). По итогам июньского заседания ФРС США впервые с марта 2022 года воздержалась от повышения ставки, оставив ее на уровне 5 – 5,25%. Прогноз участников Комитета по открытым рынкам ФРС при этом предусматривает повышение ставки в этом году до уровня 5,5 – 5,75%.