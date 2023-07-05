Снизятся ли цены на лекарства в Азербайджане?

Основной целью изменений в законе «О лекарственных средствах» является оптимизация цен на рынке лекарственных средств, в частности, предотвращение роста цен на лекарства, цены на которые в последнее время выросли. Об этом журналистам сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

«В последнее время наблюдался как рост цен на ряд лекарств, так и их дефицит. Порой из-за дефицита определенных лекарственных препаратов гражданам приходилось приобретать их на черном рынке. Цель внесения изменений в закон в том, чтобы легализовать продажу этих лекарств и осуществлять их поставки через аптеки. Само собой разумеется, это повлияет на цены на лекарства, особенно на те, цены на которые выросли в последние дни. Не исключено, что могут быть определенные сокращения», - сказал депутат.

Байрамов отметил, что для стабилизации и оптимизации цен на рынке лекарственных препаратов на долгосрочный период, в частности, для их снижения, необходимо организовать местное производство: «Азербайджан импортирует более 90 процентов лекарственных препаратов, на которые есть спрос. В конечном итоге это также повлияет на цены. В частности, с Турцией можно организовать местное производство. Организация отечественного производства может привести к существенному понижению цен на лекарства. В этом направлении идут переговоры. Скорое начало местного производства также может улучшить качество лекарств и, в частности, сократить их нехватку».