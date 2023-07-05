В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко: Перспектив нет

Москва пока не видит перспектив для начала переговорного процесса между РФ и Украиной, но не закрывает дверь перед такой возможностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что к осени могут начаться мирные переговоры по Украине.

«На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

«Для нас важно достигнуть стоящие перед нами цели, они могут быть достигнуты разными путями. Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными. В первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны в первую очередь Вашингтона», - считает пресс-секретарь российского лидера.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы осенью ситуация может измениться и стороны конфликта могут начать переговоры. По его мнению, Европа, прежде всего Франция, готова к переговорам.