Германия против поставки кассетных боеприпасов Украине

Германия против отправки кассетных боеприпасов в Украину, заявила министр иностранных дел Анналена Бербок в пятницу, 7 июля.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как официальные лица США заявили, что Вашингтон планирует предоставить Киеву кассетные боеприпасы, пишет The Guardian.

На просьбу прокомментировать слова официальных лиц США Бербок ответила: "Я следила за сообщениями СМИ. Для нас как государства-участника действует достигнутое в Осло соглашение".

Reuters сообщает, что она имела в виду соглашение CCM, подписанное в норвежской столице в 2008 году и запрещающее использование, накопление запасов, производство и передачу кассетных боеприпасов.

На днях в американских СМИ появились сообщения, что Вашингтон вскоре может одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов. 7 июля стало известно, что президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов.