Эльяс Шафиев, собкор 15:20

В прошлом году из государственного бюджета Азербайджана на сельское хозяйство было потрачено в общей сложности 920 миллионов манатов. Согласно последним данным, приведенным Счетной палатой, непосредственно в сельское хозяйство было направлено 463 миллиона манатов, то есть более 50 процентов от общего объема средств. На мелиоративные мероприятия пошли 414 миллионов, а на ветеринарную деятельность - 36 миллионов манатов. По сообщению Счетной палаты, в прошлом году на финансирование программ, реализуемых Министерством сельского хозяйства, было выделено 529 миллионов манатов. Из них министерство израсходовало 503 миллиона (95 процентов). По сравнению с 2021 годом сумма потраченных средств увеличилась более чем на 5 миллионов манатов. Однако целевые показатели в рамках этих программ достигнуты не были. Так, в соответствии с прогнозами правительства, объем производства в сфере растениеводства должен был увеличиться в 2022 году на 3,5 процента, но, по официальным данным, составил всего 3,3 процента.

Также не оправдались прогнозы правительства по посевным площадям. В прошлом году площадь обрабатываемых земель в Азербайджане прогнозировалась на уровне 1 миллиона 662 тысяч гектаров. Однако фактическая их площадь составила лишь 1 миллион 624 тысячи гектаров, то есть примерно на 40 тысяч гектаров меньше, чем планировало правительство. Причем по сравнению с 2021 годом объем посевных площадей снизился на 21 тысячу гектаров. По поводу пшеницы, стратегической сельхозкультуры, правительство Азербайджана составило отдельные прогнозы. Но поскольку мир сегодня переживает зерновой кризис, не оправдались и они. В прошлом году площадь посевов пшеницы в Азербайджане составила 547 тысяч гектаров, что на 23 тысячи гектаров меньше прогнозов правительства и на 25 тысяч гектаров меньше результата, зафиксированного в 2021 году. Снизилась и урожайность пшеничных полей. Хотя в прогнозах на 2022 год ожидался уровень урожайности 32,9 центнера с гектара, фактически он составил 31,9 центнера, уменьшившись в сравнении с 2021 годом ровно на один центнер.

Счетная палата также проанализировала прошлогодние расходы госбюджета на сельское хозяйство, выявив в Азербайджане ощутимый дефицит как удобрений, так и высококачественных семян. Из данных, обнародованных Палатой, известно, что в прошлом году для обработки 1 миллиона 344 тысяч гектаров посевных площадей было использовано 122 тысячи тонн удобрений, то есть примерно 91 килограмм удобрений на гектар. В связи с этим Счетная палата отмечает, что этот показатель значительно меньше агротехнических норм, которые необходимы для повышения урожайности. Было установлено, что в прошлом году потребность азербайджанского сельского хозяйства в удобрениях была удовлетворена лишь на 36,1 процента, что значительно снизило его продуктивность и, соответственно, увеличило зависимость страны от импорта сельхозпродукции. При этом нельзя также не отметить, что рынок минеральных удобрений претерпел за последние годы глобальные изменения, и цены на нем резко возросли.