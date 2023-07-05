Алиев пообещал расширить поставки газа в ЕС

Сотрудничество между Азербайджаном и Албанией в энергетической сфере важно не только для этих двух стран, но и для большого количества других государств, в частности, стран-участниц проекта TAP, который является частью Южного газового коридора, пересекает территорию Албании и сейчас является источником энергетической безопасности.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

Алиев подчеркнул, что с учетом активной работы Азербайджана и Европейского Союза (ЕС) по вопросам газоснабжения и документа, подписанного между ЕС и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, все эти факторы представляют важное значение для тесного сотрудничества между нашими странами.

«Поскольку энергетическая безопасность многих европейских стран обеспечивается в том числе и через Южный газовый коридор (ЮГК). Число этих стран растет, растет экспорт газа Азербайджана на рынок ЕС, растут объемы и расширяется география (поставок). К концу этого года мы ожидаем, что еще больше стран-членов ЕС начнут получать природный газ из Азербайджана», - отметил президент.

Алиев добавил, что азербайджанские инвесторы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Албании, будь то в сфере туризма, сельского хозяйства или в любой другой области: «Думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет больше информации об этом, что также откроет новую страницу в наших отношениях».