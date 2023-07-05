Одна из проблем парковок - неблагоприятные последствия как для инфраструктуры города, так и его жителей. Дебаты о их количестве, оплате и штрафах не утихают. Частично эту проблему призваны решить новые правила управления парковочным пространством, принятые Кабинетом Министров Азербайджана 25 июня. О влиянии новых правил на разрешение транспортного коллапса рассказывает заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

— Рахман муаллим, чем вызвана ситуация, которую мы наблюдаем сегодня на городских дорогах?

— Сегодня бакинцы справедливо жалуется на транспортные проблемы в городе. Основные из них - заторы на улицах и проспектах, нехватка парковочных мест, неудобный общественный транспорт, время, которое люди теряют в пути и так далее.

Баку, как практически и все крупные города бывшего СССР, не проектировался под высокий уровень автомобилизации. После развала Союза в городе начался строительный бум: центральная часть уплотнялась, а периферия активно и хаотично разрасталась вширь, что привело к повышению спроса на автоперевозки. Росла и сама автомобилизация, которая за последние 20 лет увеличилась в 5–6 раз.

Все это вместе с хаотичным ростом городских и пригородных территорий, фактическим слиянием значительной части Апшеронского района и города Сумгаит в единую агломерацию с Баку стали основными причинами транспортных проблем столицы.

— Как уличные парковки влияют на ситуацию?

— Проблема парковки в крупных городах начинается с простого: она занимает слишком много места. На одну машину на паркинге требуется более 10 кв.м места, а с учетом подъездных путей это площадь удваивается. Вывод прост: в столице для всех желающих ездить на личном автомобиле, особенно в центральной части, не хватает площади дорог, пространства, необходимого для парковки их машин.

Кстати, управление парковочным пространством в Баку является составной частью широкого комплекса мер, которые предполагается предпринять в рамках транспортной реформы. От совершенствования дорожной инфраструктуры до улучшения обслуживания населения общественным транспортом, развития пешеходной среды и создания условий для средств индивидуальной микромобильности, таких как велосипеды и скутеры.

— Можно ли приспособить Баку к массовой автомобилизации?

— Все попытки увеличить пропускную способность улиц и проспектов, которые мы наблюдали за последние десять лет, приводили к скромным результатам. Такие меры дают временный позитивный эффект, но вскоре дорожные заторы возвращаются по принципу «чем больше дорог, тем больше будет машин на улицах».

А чтобы оптимизировать Баку даже к нынешнему уровню автомобилизации, надо массовым образом сносить сложившуюся застройку городского ядра. Но сносить город ради его автомобилизации, скажем прямо, нереалистично и не соответствует современной стратегии развития городов в мире.

— Возможны ли в Баку бесплатные парковки?

— Проблема парковок многогранна. Она влияет как на передвижение людей по городу, так и на качество городской среды в целом. И то, как город управляет парковочным пространством, влияет на «транспортное» поведение населения. С другой стороны, современные города пытаются сделать среду более привлекательной, строя велодорожки и трамвайные линии, переходят на электробусы. Но без изменения политики в отношении уличных парковок все эти усилия тщетны.

В крупных городах улицы, дороги и парковка - ограниченный ресурс, спрос на который всегда превышает предложение. И, к сожалению, без применения методов управления спросом, в том числе через ценовое регулирование, проблему решить нельзя.

Некоторые считают, что парковка должна быть бесплатной, как это было в странах с высоким уровнем автомобилизации еще 50 лет назад. Но со временем для парковок пришлось сносить здания, асфальтировать газоны и сужать тротуары. Другими словами, нерациональное отношение к проблеме только стимулирует использование автомобилей, вызывая тотальные заторы на дорогах.

Более того, понятия бесплатной парковки не существует. Расходы на строительство, уборку, освещение, ремонт и обеспечение безопасности парковок несёт всё общество.

— Что предусматривают новые правила, принятые Кабинетом Министров?

— Новые правила обуславливают как сами тарифы и тарифные зоны города, так и направления расходования собранных средств. Баку будет разделен на 4 зоны платной парковки в зависимости от спроса в той или иной части города. Соответственно, цена на час парковки в центре города будет выше, чем на окраине. Если же в какой-то части города спрос на парковку низкий, там ценовое регулирование вводиться не будет.

Сами цены рассчитаны в результате сравнительного анализа с городами с высоким уровнем управления парковкой, но скорректированы на уровень дохода бакинцев. Правда, программа внедряется в стране впервые, и результаты наблюдений первых месяцев будут еще анализироваться. Пока же выбран более низкий тариф.

Предполагается постепенное внедрение платной парковки, начиная с улиц, где на данный момент наблюдается наиболее сложная ситуация. Мировой опыт показывает, что внедрение начинается с центральных районов, где спрос на парковочные места особенно высокий.

В Баку одним из пилотных районов станет так называемая «6-я параллельная», а именно улицы Бясти Багировой и Мухаммеда Нахчивани и прилегающие к ним дороги. На этих улицах будут установлены камеры для контроля за соблюдением правил парковки. С учетом результатов пилотного проекта такие камеры будут поэтапно установлены и на других улицах.

Оплата парковок будет производиться через мобильное приложение только в безналичной форме, а соответствующие сотрудники и группа молодых волонтеров-транспортников будет оказывать помощь водителям, которые могут поначалу испытывать проблемы с использованием новой системы.

А собранные средства будут накапливаться в специальный фонд для поддержания самой системы, благоустройства улиц и развития общественного транспорта.

— Как министерство собирается разрешить проблемы на дорогах Баку?

— Для решения текущих транспортных проблем города нужно, в первую очередь, переосмыслить приоритеты городского и транспортного планирования, удовлетворения потребностей людей в мобильности.

Управление мобильностью сосредоточено на перемещении людей, а не на увеличении пропускной способности дорог. Поэтому в крупных городах предпочтение отдается общественному транспорту и немоторизованным видам индивидуального транспорта, таких как велосипед.

В целом наши приоритеты расставлены так: прежде всего пешеходы, далее средства индивидуальной мобильности, общественный транспорт, такси и в последнюю очередь частные автомобили.

Естественно, дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры диктует необходимость предоставления жителям города альтернативы в виде качественного и интегрированного общественного транспорта в Баку и прилегающих населенных пунктах. Это подразумевает сокращение интервала, увеличение скорости поездов, открытие новых станций метро, внедрение новых видов общественного транспорта и так далее.

При этом очень важно улучшать пешеходную инфраструктуру, без которой городская мобильность немыслима. Это создание широких и удобных тротуаров, пешеходных зон, безбарьерной среды, организация велосипедной инфраструктуры и универсальная доступность для людей с ограниченными возможностями.

Параллельно необходимо построить дорожную инфраструктуру, способную отвести транзитный поток автомобилей от центра и улучшить связанность улично-дорожной сети.

Для обеспечения системного подхода к этим вопросам министерство готовит план городской мобильности. Часть этого процесса включает создание «цифрового двойника» города – программного обеспечения, включающего данные по инфраструктуре Баку и ежедневному пассажиропотоку.

Обрабатывая большие данные «поведенческой транспортной модели» населения в течение года удастся выявить тенденции, проанализировать трудные участки, рассчитать спрос на требуемые мощности общественного транспорта и спланировать адекватные решения по городской мобильности.

Кроме того, «цифровой двойник» поможет спрогнозировать влияние любого решения по организации транспорта, избежать потенциально неэффективных и дорогостоящих проектов. А это обеспечит как эффективное использование бюджетных средств, так и эффективность реализуемых проектов.