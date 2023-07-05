Зеленский поедет на саммит НАТО

По словам Столтенберга, Зеленский примет участие в первом заседании нового Совета Украина - НАТО, о создании которого объявят на саммите. Генсек не уточнил, примет ли украинский президент участие в самом саммите.

Ранее Зеленский заявлял, что не поедет на саммит, если там не будет озвучено приглашение Украины в НАТО.

Также Столтенберг на брифинге рассказал, какие решения на саммите могут принять по Украине: согласование многолетней программы поддержки, чтобы обеспечить полную взаимосовместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО, предоставление 500 млн евро на основные нужды вроде топлива и лекарств, обеспечение оборонных нужд, включая военные госпитали. Участники саммита также должны подтвердить путь Украины к членству в НАТО в будущем, создать Совет Украина - НАТО, который станет платформой по урегулированию кризисов и принятию решений. Об официальном приглашении Украины в НАТО Солтенберг не сказал.