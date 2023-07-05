Путин предупредил недоброжелателей России: Ничего у вас не получится

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщили российские СМИ.

На совещании Путин заявил, что Россия справится со «сложностями», которые ей пытаются создавать «некоторые страны».

«Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится», - цитирует ТАСС Путина.