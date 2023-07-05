Кямаледдин Гейдаров решает проблемы граждан Нахчывана

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Нахчыване, сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, большинство обращений жителей Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана были решены на месте. В связи с другими вопросами руководителям структур МЧС были даны поручения о принятии необходимых мер в соответствии с законодательством.

Граждан Нахчывана также приняли заместители министра по чрезвычайным ситуациям, руководители соответствующих главных управлений и структур МЧС.