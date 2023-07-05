В Баку заявили, что попытки Армении бессмысленны

Требование Армении о снятии погранично-пропускного пункта "Лачин" необоснованно, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана об отклонении Международным судом ходатайства официального Еревана в связи с Лачинским погранично-пропускным пунктом на границе с Арменией.

Отметим, что Международный суд единогласно отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года о внесении изменений в постановление суда от 22 февраля 2023 года по делу "Армения против Азербайджана", касающееся применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Претензии Армении в связи с ликвидацией погранично-пропускного пункта в Лачине необоснованны. Мы приветствуем решение Международного суда, подтверждающее право Азербайджана на контроль над своими границами, и заявляем о необоснованности требования Армении о ликвидации пункта пропуска.

Таким образом, Армения предпринимает бессмысленную попытку неверно интерпретировать решение Международного суда", - подчеркивается в заявлении министерства.

Было отмечено, что решение Азербайджана о создании погранично-пропускного пункта в начале Лачинской дороги входит в суверенные права страны: "Это было вызвано необходимостью прекратить незаконную поставку оружия, военной техники на нашу территорию.

Кроме того, с момента создания погранично-пропускного пункта местные жители этнического армянского происхождения проходят через него, не подвергаясь какой-либо дискриминации, как того требуют внутренние и международные обязательства Азербайджана. Азербайджан продолжает выполнять требования и международно-правовые обязательства международного суда".