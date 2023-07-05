Таджикский министр у Али Асадова

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром торговли и экономического развития Республики Таджикистан Завки Завкизодой.

В сообщении пресс-службы Кабинета Министров говорится, что на встрече была подчеркнута важность визита президента Азербайджана в Таджикистан в апреле этого года. Были рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Отмечена значимость проведения в Баку шестого заседания совместной Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.