Зеленский о нехватке дальнобойного вооружения

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять. Сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. То, что ты защищаешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разбить врага", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас преимущество в дистанции поражения по-прежнему сохраняется у россиян.

Зеленский призвал США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и сообщил, что ведутся переговоры и с другими союзниками о передаче дальнобойных снарядов для некоторых уже имеющихся в украинской армии систем.