Зеленский о нехватке дальнобойного вооружения
Киеву сложно и наступать, и обороняться из-за нехватки дальнобойных вооружений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять. Сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. То, что ты защищаешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разбить врага", - сказал Зеленский.
По его словам, сейчас преимущество в дистанции поражения по-прежнему сохраняется у россиян.
Зеленский призвал США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и сообщил, что ведутся переговоры и с другими союзниками о передаче дальнобойных снарядов для некоторых уже имеющихся в украинской армии систем.