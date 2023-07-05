Турция отказала Швеции

Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов. Об этом заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.

«Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер заявил о намерениях на саммите НАТО в Вильнюсе обсудить с партнерами проблемы с вступлением Швеции в альянс.