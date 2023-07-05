Сборная Азербайджана сыграла со Швецией, а «Нефтчи» - с Португалией

Мужская (U-20) сборная Азербайджана по баскетболу стартовала сегодня в дивизионе «B» чемпионата Европы, игры которого проходят в столице Северной Македонии Скопье.

Подопечные Анара Сарыева встречались со сборной Швеции и проиграли со счетом 50:102.

Команды выступают в группе «С» вместе с Косово, Украиной и Грузией. 9 июля сборная Азербайджана сыграет с Украиной, 11-го – с Косово, 12-го – с Грузией. Команды, занявшие в группе первые два места, выйдут в четвертьфинал.

Тем временем в швейцарском Фрибуре на десятом этапе Женской серии FIBA по баскетболу 3x3 «Нефтчи» в четвертьфинале уступил сборной Португалии – 15:18.

Напомним, на групповой стадии «Нефтчи» обыграл Канаду и Малайзию.

Ранее бакинская команда выиграла два этапа, которые проходили в Шуше и израильской Нетанье.