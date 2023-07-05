НАТО следит за ситуацией вокруг Запорожской АЭС

Столтенберг напомнил, что МАГАТЭ следит за ситуацией на АЭС, напомнив, что там работают специалисты Агентства.

«Это важно, потому что Запорожская АЭС - крупнейшая АЭС Европы. Мы поддерживаем мандат МАГАТЭ. Согласно последней оценке МАГАТЭ, в настоящее время признаков наличия каких-либо мин или взрывчатых веществ нет.

Мы обращаемся к России с требованием выйти с АЭС и обеспечить полный доступ украинских и международных экспертов. Мы будем продолжать следить за ситуацией», - добавил Столтенберг.