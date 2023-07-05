НАТО следит за ситуацией вокруг Запорожской АЭС
НАТО внимательно следит за ситуацией вокруг Запорожской АЭС, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг напомнил, что МАГАТЭ следит за ситуацией на АЭС, напомнив, что там работают специалисты Агентства.
«Это важно, потому что Запорожская АЭС - крупнейшая АЭС Европы. Мы поддерживаем мандат МАГАТЭ. Согласно последней оценке МАГАТЭ, в настоящее время признаков наличия каких-либо мин или взрывчатых веществ нет.
Мы обращаемся к России с требованием выйти с АЭС и обеспечить полный доступ украинских и международных экспертов. Мы будем продолжать следить за ситуацией», - добавил Столтенберг.