Украинская компания продавала медикаменты России

В Житомирской области Украины разоблачено одно из фармацевтических предприятий на сотрудничестве с российской армией, сообщает телеграм-канал Службы безопасности Украины.

"После полномасштабного вторжения злоумышленники наладили "скрытую схему поставки украинских лекарственных средств в военные госпитали России", - пишет пресс-служба.

Среди основных товаров экспорта были обезболивающие средства, которые россияне использовали в оккупации для лечения раненых российских солдат. К организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.

"До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в РФ было учреждение, которое выполняет государственные заказы российского Министерства обороны", - добавляет СБУ.