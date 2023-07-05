Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:05

Джахангир Гаджиев, бывший глава Международного банка Азербайджана, отбывающий в настоящее время длительный тюремный срок, сообщил через своего адвоката, что готов дать показания в суде Лондона и раскрыть всю информацию о происхождении богатства своей супруги, Замиры Гаджиевой. Об этом сообщают британские СМИ. Напомним, в свое время Гаджиев был обвинен в причинении многомиллиардного ущерба банку, более половины акций которого принадлежали государству, признан виновным и приговорен к длительному сроку лишения свободы. Тогда как его супруга, Замира Гаджиева, еще до ареста мужа поселилась в Лондоне, где ведет роскошный образ жизни.

Семья Гаджиевых связана со скандально известным Эльдаром Махмудовым, бывшим министром национальной безопасности, сын которого женат на дочери Джахангира Гаджиева. Отпрыски Махмудова, имеющие активы на миллиарды долларов, владеют широкой деловой сетью в ряде стран Европы. Тем не менее, внимание Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) было сосредоточено не на этой чете, а на супруге Джахангира Гаджиева, Замире. Сообщается, что в соответствии с так называемым «Законом Макмафии» NCA подало гражданский иск о конфискации принадлежащего Замире Гаджиевой особняка в Лондоне стоимостью в 15 миллионов фунтов стерлингов. Накануне судебной тяжбы Агентство распространило следующее сообщение: «После того как были рассмотрены ответы госпожи Гаджиевой в отношении принадлежащей ей собственности, NCA предприняло гражданское разбирательство и следственные действия в соответствии с «Законом о необъясненном имуществе».

Особняк в Лондоне, о котором идет речь, является лишь одним из многих активов Замиры Гаджиевой, арестованных решением Лондонского суда. Среди них, в частности, многочисленные драгоценности, поле для гольфа и другие активы. Тем не менее, Гаджиева не сдается и нанимает дорогих адвокатов, чтобы не допустить конфискации оставшегося имущества и недвижимости, общая стоимость которых приближается к 100 миллионам долларов. Отметим, что в 2018 году Замира Гаджиева стала первой в Великобритании, кто попал под действие «Закона о необъяснимом богатстве», принятого для борьбы с незаконным потоком средств в эту страну. В частности, британские правоохранители утверждали, что дом Гаджиевой в Найтсбридже на Уолтон-стрит и поле для гольфа Mill Ride в Беркшире общей стоимостью порядка 11 миллионов фунтов стерлингов были приобретены на средства, фактически украденные ее мужем, Джахангиром Гаджиевым. Дело против супруги азербайджанского экс-банкира показало также, что она потратила на украшения, обувь, дизайнерскую одежду и другие предметы роскоши, купленные в самом известном лондонском универмаге Harrods,16 миллионов фунтов стерлингов. Сама Гаджиева постоянно все отрицает, настаивая, что богатство ее мужа было получено законным путем, вследствие чего судебный процесс затянулся на годы.

Что же касается вопросов, связанных с конфискацией имущества Замиры Гаджиевой, то тут возникла ситуация юридического тупика, вызванная физическим отсутствием Джахангира Гаджиева в суде. В связи с чем адвокаты Замиры утверждают, что неявка в суд вызывает сомнения относительно справедливости приговора суда, вынесенного Джахангиру Гаджиеву. Кстати, именно на основании этого аргумента адвокаты Гаджиевой обжаловали иск NCA о конфискации принадлежащих ей драгоценностей на 3 миллиона фунтов стерлингов. И вот на последнем слушании по данному делу, которое состоялось в Лондонском суде в начале этого года, адвокаты Гаджиевой сообщили судье, что отбывающий в Азербайджане тюремное заключение супруг их подзащитной хочет участвовать в процессе, «чтобы рассказать под присягой историю о том, что, по его мнению, является неправомерным осуждением». В дальнейшем дело Гаджиевой продолжало буксовать, поскольку у суда не было подтверждений, что являющийся «заинтересованной стороной» Джахангир Гаджиев, на деньги которого его супруга купила, как минимум, некоторые драгоценности, уведомлен о судебном иске и действительно хочет участвовать в судебном заседании. Ранее представитель NCA заявил в суде, что, по его мнению, Джахангир Гаджиев намеренно отказывался принять судебные документы, которые ему передают от имени Агентства азербайджанские официальные лица. Представитель NCA официально заявил в суде, что один из азербайджанских чиновников, передавших Гаджиеву в тюрьме судебные документы, получил от бывшего банкира такой ответ: «Я не собираюсь облегчать каким-либо правоохранительным органам задачу лишить собственности нас с женой».