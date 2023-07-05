Выход Армении из ОДКБ приблизит победу Украины

Если сейчас армяне устроят демарш и выйдут из ОДКБ [военного блока, действующего под лидерством России], это очень серьезно повлияет на войну в Украине, приблизит победу, спасет тысячи жизней, считает армянский политолог Андриас Гукасян.

По его словам, выход из системы безопасности России имеет свою цену, но Запад «готов компенсировать расходы Армении, возместить ущерб и оказать помощь в восстановлении системы безопасности».

При этом он предупреждает, что нужно успеть воспользоваться этой возможностью: «Через год-два, когда Украина добьется видимых, ощутимых результатов, никто не станет возмещать наши потери, изменение нашей позиции не будет уже иметь никакого политического значения. А сейчас имеет, имеет большое значение».

Политолог говорил также о военном сотрудничестве с Францией, подчеркнув, что в ходе встречи с армянской общиной об этом намекал сам президент Макрон.