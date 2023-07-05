Авиакомпания подготовила видеоинструкцию, которая содержит подробную информацию о приобретении авиабилетов на официальном сайте AZAL:

В связи с растущим спросом на авиаперевозки, AZAL рекомендует пассажирам, планирующим путешествие по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, приобрести авиабилеты заранее до даты вылета. Таким образом пассажиры смогут избежать возможных неудобств.

Также при возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру - +994(55) 204 65 54.

Кроме того, отметили в авиакомпании, все действия гражданской авиации осуществляются по определенному плану. В этот план входят различные аспекты, включая расписание полетов, подготовку самолетов перед вылетом, проведение проверок и другие задачи.