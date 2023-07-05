Представители ЧВК "Вагнер" не прибыли для осмотра возможного места размещения в районе Осиповичей, сообщает БЕЛТА.

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский заявил, что оперативные группы "Вагнера" на данный момент не приезжали в район Осиповичей, чтобы ознакомиться с возможным местом размещения.

По словам Леонида Касинского, лагерь под Осиповичами развертывался для тренировки военнослужащих, а также представителей администрации при развертывании системы территориальной обороны. Это бывший военный городок, инфраструктура которого находится в сохранности и по сей день. Вместимость лагеря - около 5 тыс. человек.