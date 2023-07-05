Зеленский раскритиковал поклонников России на Западе

Поддержка действий российских войск сейчас равносильна протеррористической позиции, поскольку российские солдаты продолжают убивать мирных украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Он отметил, что сейчас поддержка Украины - это проевропейская позиция.

"Каждый человек имеет выбор, но, если кто-то хочет проверить, хочет увидеть Россию на границах своего государства, на границах вашего государства, то сколько стоит такая проверка?" - добавил украинский президент.

Он отметил, что проверка может обернуться гибелью тысяч человек в результате подрыва ГЭС или массовыми отключениями света в результате оккупации АЭС, как это происходило в Украине.

"Кто эти люди, которые могут иметь такую позицию? Что такое российская позиция? Сегодня - это протеррористическая позиция. И это неправильно... Неужели кому-то нравится эта русская рулетка?" - подытожил Зеленский.