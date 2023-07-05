Немецкая разведка прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Немецкие радиовещательные компании WDR и NDR, входящие в медиагруппу ARD, установили в ходе журналистского расследования, что Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) осуществляла прослушку переговоров Евгения Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время попытки мятежа в России.

Ранее издание Spiegel сообщало о проверке в связи с неосведомленностью БНД о попытке мятежа. Однако теперь, как установили WDR и NDR, оказывается, разведка была не только информирована о событиях в России, но и следила за переговорами Пригожина и Лукашенко.

В частности, немецкие журналисты утверждают, что БНД напрямую узнала о посреднической роли Лукашенко. При этом за неделю до событий немецкая разведка получила данные о том, что они могут произойти, но проверить и подтвердить эту информацию не смогла. Доклад правительству БНД сделала только вечером 23 июня, непосредственно перед началом мятежа.

В самой разведывательной службе отказались комментировать эти данные.