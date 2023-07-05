Шпионивший на армян может сесть на 18 лет

Cостоялся очередной судебный процесс по уголовному делу 30-летнего Гаджи Пашаева, обвиняемого в распространении ненависти и вражды на национальной почве в Азербайджане по поручению армянских спецслужб.

Как сообщает haqqin.az, на процессе выступил гособвинитель, потребовав приговорить Гаджи Пашаева к 18 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, в октябре 2016 года Гаджи Пашаев через Азера Шохратовича Каимова был привлечен к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении. По заданию Каимова Пашаев публиковал в Facebook посты, рассчитанные на разжигание межнациональной, этнической розни, ненависти.

Г.Пашаев обвиняется по статьям 274 (государственная измена), 281 (публичные призывы против государства) и 283 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.