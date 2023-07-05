Командир одного из мотострелковых полков ВС Армении и командир батальона обвиняются в невыполнении приказа и уклонении от служебных обязательств во время 44-дневной войны в Карабахе, сообщают армянские СМИ.

Предварительное следствие по делу завершено и направлено в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Согласно материалам дела, полковник А.Г., будучи командиром полка, в условиях объявленного в Армении военного положения 15 октября 2020 года отказался от выполнения отдельных обязанностей военной службы. Получив приказ о задействовании личного состава, вооружений и военной техники, полковник не выполнил его, мотивировав это подавленным психологическим состоянием.

Аналогичное обвинение предъявлено и командиру мотострелкового батальона, подполковнику С.М.