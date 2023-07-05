Байрам Бегай: Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Албания поддерживала и будет поддерживать установление долгосрочного мира на Южном Кавказе при посредничестве надежных партнеров и международных организаций. Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сказал президент Албании Байрам Бегай в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

«Диалог важен даже в регионе Западных Балкан, чтобы мы относились друг к другу с точки зрения возможностей будущего, а не обид прошлого. Я выразил уверенность в том, что региональная стабильность на Западных Балканах является необходимым элементом. Сербия и Косово являются сторонами, участвующими в переговорах для разрешения спора и создания нового духа сотрудничества между ними. Уважение к аргументам, выдвинутым сторонами между собой и на международных форумах, должно стать направляющим моментом для установление устойчивого мира», - добавил президент Албании.

Байрам Бегай подчеркнул, что благополучие вместо конфликта – вот, что должно стать компасом для двустороннего и регионального прогресса. «Чем раньше это произойдет, тем больше пользы от этого получат наши народы», - отметил он.