В Швеции могут запретить сжигание Корана

Швеция рассматривает возможность на введение запрета на проведение акций по сжиганию Корана, сообщают шведские СМИ.

Министр юстиции королевства заявил о проведении правительственного анализа ситуации с целью выяснения необходимости внесения изменений в существующий закон.

По словам Гуннара Строммера, шведское правительство изучит вопрос о необходимости объявления незаконным поджог Корана или других священных книг, поскольку недавние акции проведённые в столице королевства, нанесли ущерб безопасности Швеции. «Мы видим, что сожжение Корана на прошлой неделе создало угрозу нашей внутренней безопасности», — сказал он.