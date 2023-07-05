Байрам Бегай уверен в сближении Азербайджана и Албании

Я очень рад находиться в Азербайджане и еще раз встретиться с моим другом президентом Алиевым. В этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня наши связи находятся на более высоком уровне, чем когда-либо прежде. Поэтому выражаю президенту Алиеву признательность за существенный вклад в дальнейшее укрепление этих связей. Об этом сказал президент Албании Байрам Бегай в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Напомнив, что в прошлом году состоялся визит президента Азербайджана в Албанию, Байрам Бегай сказал: «Я рад, что влияние визита проявилось сразу же. Очень скоро парламент Азербайджана принял решение об открытии посольства в Тиране. Точно так же и Албания приняла аналогичное решение об открытии в 2023 году посольства в Баку. Оба решения еще больше сблизят наши страны, еще больше упрочат связи, которые уже совершенны, политический диалог на высшем уровне, а также придадут импульс экономическому сотрудничеству и другим вопросам».

Он также выразил уверенность, что нынешний очень хороший темп сотрудничества между Албанией и Азербайджаном сохранится и в будущем. Уверен, что в этом месяце, когда города Албании будут переполнены туристами из различных уголков мира, неделя азербайджанской культуры пройдет в праздничной атмосфере.

Отметив, что наши страны считают сферу туризма приоритетом и очень важным сектором экономики, президент Албании сказал, что вложение Азербайджаном инвестиций является желаемым с точки зрения развития сотрудничества и туризма. «Отмена визового режима – еще один путь сближения наших народов. Как я уже отметил, президент Алиев держит данное слово и сегодня он сказал мне, что в скором времени этот вопрос будет решен», - добавил президент Албании.