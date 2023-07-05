В Газахе и Шуше пройдут Дни поэзии Вагифа

Как сообщили в Фонде, Дни поэзии начнутся 13 июля в газахском селе Юхары Салахлы, где родился Молла Панах Вагиф.

В рамках Дней поэзии Вагифа будут проведены мероприятия в различных исторических и культурных местах города Шуша, в том числе у отреставрированного Фондом Гейдара Алиева музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа, а также у дома поэтессы Натаван, в Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра, в отелях "Харыбюльбюль" и "Карабах".

Отметим, что 14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома. Именно в рамках этой поездки Гейдар Алиев дал поручение по проведению Дней поэзии Вагифа. Дни поэзии Вагифа, отличающиеся уникальностью в истории современной азербайджанской литературы, начиная с той даты и до 1991 года ежегодно, начинались на родине поэта - в Газахе и заканчивались на великолепной Джыдыр дюзю в Шуше.

После освобождения города Шуша от армянской оккупации Дни поэзии Вагифа, насчитывающие 41-летнюю историю, вновь проводятся на родине - в культурной столице Азербайджана.