Основателя Comedy Club едва не избили в Ереване за шутку об армянах

Одного из основателей и экс-ведущего шоу Comedy Club Таша Саркисяна чуть не избили в Ереване, сообщает Telegram-канал Baza.

20 июня Саркисян выступал на юбилее стендап клуба. После выступления к нему подошел один из зрителей. Мужчина рассказал, что работает учителем русского языка в одном из ереванских университетов. На что комик пошутил: «Если у преподавателя русского такой акцент, то что ждать от студентов?».

После шутки мужчина захотел выяснить отношения, к нему присоединились друзья, а на защиту комика встали знакомые. В итоге драки удалось избежать.