Саргсян: Пашинян спасает собственную шкуру

«Подмена реальности PR-ом – злодеяние, а если этим занимается высокопоставленное должностное лицо, то оно становится злом. Это, во-первых.

Третий президент Армении Серж Саргсян по просьбе журналистов обратился к озвученным Николом Пашиняном обвинениям в адрес предшественников относительно переговорного процесса по Карабах у.

Во-вторых, клеветать на других ради спасения собственной шкуры просто аморально. А там была очень большая доля клеветы.

В-третьих, психологи говорят, что лжецы, в конце концов, достигают точки, когда начинают верить в собственную ложь. Но есть одно обнадеживающее обстоятельство – они также говорят, что это последняя стадия лжи. Надеюсь, что мы находимся на последней стадии», - заявил Серж Саргсян.

На вопрос, ожидаются какие-то процессы, третий президент ответил: «Конечно, ожидаются. Как может не быть процессов? Что серьезно ответить человеку, который публично признается в том, что военные во время 44-дневной войны более 10 раз обманули его… Вы представляете человека, которого можно 10 раз обмануть, и он не понял этого? То есть, какими управленческими способностями или какими знаниями должен обладать такой человек? Вся наша трагедия состоит в этом, и ни в чем другом».